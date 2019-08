Voltallige raad Amsterdam wil debat over opleving vuurwapengeweld

De voltallige gemeenteraad van Amsterdam wil snel in debat over de opleving van het vuurwapengeweld de afgelopen dagen. Dat hebben de fractievoorzitters van alle partijen laten weten. "Vuurwapens en geweld passen niet in onze stad", schrijven ze.

De afgelopen vier dagen vonden er vijf schietincidenten plaats, waarvan drie in Amsterdam-Zuidoost. Een van die incidenten had een dodelijke afloop. De verdachte is inmiddels aangehouden. Eind juli kwam in hetzelfde stadsdeel al een 33-jarige man om, die volgens Het Parool in meerdere geweldszaken als dader en doelwit te boek stond.

Bij een ander schietincident in Zuidoost raakte dit weekend een man gewond. Schutters in de wijken Geuzenveld en Bos en Lommer hebben woningen geraakt, en in een geval zelfs doorboord met kogels. Voor een woning in Zuidoost werd gisteren bovendien een handgranaat gevonden.

Zwaardere straffen

De incidenten staan niet op zichzelf. Stadszender AT5 houdt een interactieve kaart bij van al het bekende vuurwapengeweld in de stad. De teller van dit jaar staat inmiddels op vijftig. Eerder besloten Amsterdamse rechters onderling om veel zwaarder straffen op te leggen voor vuurwapencriminaliteit in de stad.

"Deze geweldsincidenten hebben vanzelfsprekend enorme impact op de betreffende buurten, de bewoners en de stad als geheel. Bewoners van Amsterdam moeten zich veilig kunnen voelen", schrijven de fractievoorzitters.

In het debat, dat op 5 september moet plaatsvinden, willen zij hun "afschuw uitspreken over het toenemend geweld". Ook moeten de achtergrond van het geweld en mogelijke maatregelen aan bod komen.