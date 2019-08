Regenachtig weekend op komst, kaartjes Lowlands voor stuntprijzen weg

Een paar dagen voor de start van Lowlands lijken bezoekers afgeschrikt te worden door de slechte weersverwachting. Op tweedehands verkoopsites als Ticketswap en Marktplaats worden honderden kaartjes aangeboden, veelal ver onder de oorspronkelijke ticketprijs.

Het muziekfestival opent donderdag de poorten in Biddinghuizen. In maart waren alle 60.000 toegangskaartjes al uitverkocht. Maar nu er veel regen is voorspeld voor het hele weekend, lijken bezoekers van hun kaartje af te willen, schrijft Omroep Flevoland.

Voor de originele festivaltickets moest 210 euro worden neergeteld. Inmiddels gaan de kaartjes voor veel minder weg en zijn er bezoekers die voor 118 euro een weekend naar Lowlands kunnen. Alleen op Ticketswap worden op dit moment al meer dan 600 kaartjes te koop aangeboden.