Boze reacties in Rusland op video waarin agent vrouw stompt

In Rusland is veel aandacht voor een filmpje waarin te zien is hoe een vrouwelijke demonstrant een stomp in haar maag krijgt van een politieagent. In de media die op de hand zijn van de tegenstanders van president Poetin wordt veel kritiek geuit op de actie die afgelopen zaterdag tijdens de demonstraties in Moskou werd gefilmd.

In de video is te zien hoe een vrouw door twee agenten richting een busje wordt gedragen. Als een van de agenten zijn wapenstok laat vallen, haalt hij vervolgens met zijn vuist uit naar de buik van de vrouw. De 26-jarige Daria Sosnovskaja is een van de honderden demonstranten die werden gearresteerd.

Bekijk hieronder de video: