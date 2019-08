65 vallende sterren per uur? Kleine kans dat je ze gaat zien

Het staat niet in de sterren geschreven, maar waarschijnlijk ga je niet veel zien van de 65 vallende sterren die vannacht per uur worden verwacht. Van maandag- op dinsdagnacht is het hoogtepunt van de Perseïdenzwerm, een sterrenregen die elk jaar in augustus te zien is. Maar het wordt bewolkt, dus is het de vraag hoeveel meteorieten er daadwerkelijk te zien zijn.

"Het is vannacht niet uitgesproken helder. Ook is er kans op regen en onweer", zegt NOS-weerman Marco Verhoef. Toch kunnen er wel heldere momenten zijn. "Dat is mogelijk, alleen is het onduidelijk wanneer."

De meeste sterren 'vallen' tussen 03.00 en 05.00 uur 's nachts. Of er dan sprake is van een heldere momenten is moeilijk te zeggen, zegt Verhoef. Daarnaast valt het hoogtepunt dit jaar ook samen met volle maan, waardoor veel vallende sterren moeilijk of helemaal niet te zien zijn.

Grotere kans

De Perseïden-zwerm is meerdere dagen te zien, ook de komende dagen nog. Dinsdag- op woensdagnacht wordt de meest heldere nacht verwacht, zegt Verhoef. "Het is geen garantie, maar je hebt dan wel een grotere kans om de meteorieten te zien."