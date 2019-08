Petra Grijzen wordt invalpresentator bij Nieuwsuur

Petra Grijzen wordt de nieuwe invalpresentator bij Nieuwsuur. Ze volgt Saïda Maggé op, die bij het NOS Journaal de plek gaat innemen van Dionne Stax.

Grijzen werkt nu als presentator en verslaggever bij het radioprogramma Nieuws en Co op NPO Radio 1. Ze zal haar radiowerk blijven doen, dat combineert ze met het werk bij Nieuwsuur.

"Dit is een mooie nieuwe stap waarbij ik het radiowerk met televisie kan gaan combineren", zegt Grijzen. "Bij een redactie die qua onderzoeksjournalistiek tot de top behoort. Heel bijzonder dat ik me daar bij mag aansluiten."

Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur, is blij met de komst van Grijzen. "We weten bij de NTR natuurlijk door haar radiowerk al wat Petra kan", zegt Oranje. "Ze is een ervaren journaliste en interviewer, met zowel radio- als tv-ervaring, en gepokt en gemazeld in de actualiteit. Petra past perfect bij Nieuwsuur."