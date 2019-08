Campagne tegen lachgas achter het stuur: 'Onbegrijpelijk dat mensen dat doen'

Veilig Verkeer Nederland komt met een sociale media-campagne tegen lachgasgebruik in het verkeer. De campagne volgt op het nieuws dat het aantal lachgas-incidenten in het verkeer sterk is toegenomen.

In 2016 ging het nog om 60 gevallen, dit jaar staat de teller al op 960. Als het aan Veilig Verkeer Nederland ligt, gaat dat aantal flink omlaag. "Het is onbegrijpelijk dat mensen, vooral jongeren, lachgas gebruiken in het verkeer. Want je speelt met je eigen leven en met dat van anderen", zegt woordvoerder Marcel Kwant.

De nieuwe campagne zal zich dan ook met name op jongeren richten. "We gaan ze op Instagram, Facebook en Twitter waarschuwen voor de gevaren van lachgas", legt Kwant uit. Toch denkt hij dat een campagne alleen niet genoeg is. "Tijdens rijopleidingen zou er ook aandacht aan besteed kunnen worden, bijvoorbeeld in de theorie of dat het terugkomt als examenvraag."

Veel gebruikers denken dat lachgas geen invloed heeft op het rijgedrag. Roy weet inmiddels beter: