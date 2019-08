Drugsvangst op Hongaars festival Sziget: twee Nederlanders opgepakt

Het Hongaarse openbaar ministerie heeft twee Nederlanders aangeklaagd voor de verkoop van drugs op het muziekfestival Sziget in Boedapest. De twee hadden een flinke voorraad drugs in hun kluisje en in hun tent op het festivalterrein. Het ging volgens de Hongaarse politie om onder meer een kilo xtc-pillen, 451 plastic flesjes met verdovende middelen en 128 gram marihuana. Ook hadden ze geprinte prijslijsten bij zich.

Over de identiteit van de twee bestaat onduidelijkheid. De politie zegt dat het gaat om een man van 21 en een man van 22 uit Nederland, justitie spreekt over twee 21-jarigen. Hongaarse media spreken van "de grootste drugsvangst" ooit op het festival Sziget: de drugs zouden ruim 15.000 euro waard zijn.

De twee werden opgemerkt door beveiligingspersoneel toen ze bezig waren met de verkoop van de verdovende middelen en het opvallend druk werd bij hun tent. De hoeveelheid drugs die de twee bij zich hadden ligt ver boven de toegestane hoeveelheid in het Oost-Europese land. Mogelijk worden ze aangeklaagd voor drugssmokkel. "Het feit kan, indien bewezen, worden bestraft met een levenslange gevangenisstraf", meldt de aanklager.

Een verzoek om voorlopige vrijlating is door de rechtbank voorlopig afgewezen. Die wil eerst meer weten over de resultaten van het onderzoek.

Populair festival

Het festival Sziget in Boedapest begon woensdag en duurt nog tot en met dinsdag. Het grote festival is populair onder Nederlanders en er gaat al jaren onder meer een speciale trein heen van Amersfoort naar Boedapest. Dit jaar traden onder meer Ed Sheeran, Martin Garrix, Macklemore en Years & Years op.

Vandaag en morgen staan nog optredens gepland van artiesten als Florence + The Machine, Tom Odell, de Foo Fighters, Twenty One Pilots en Sigala.