Eerste konikpaarden losgelaten in Wit-Rusland

De eerste vijftig konikpaarden uit de Oostvaardersplassen zijn losgelaten in een natuurpark in Wit-Rusland. De dieren kwamen afgelopen nacht aan, maar moesten nog even wennen aan hun nieuwe omgeving.

Ze gaan nu eerst een maand in quarantaine. Daarna worden ze vrijgelaten in het uitgestrekte Nalibokiwoud ten westen van Minsk.

Uiteindelijk worden 150 konikpaarden naar het gebied gebracht. Staatsbosbeheer meldt dat de dieren per familiegroep worden vervoerd, om de reis zo rustig mogelijk te laten verlopen.

Bekijk hier hoe de dieren de trailer verlaten: