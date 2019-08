Aantal incidenten door lachgasgebruik in verkeer neemt sterk toe

Er is een sterke toename van lachgasgebruik in het verkeer, blijkt uit cijfers van de politie. Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, is dit jaar al 2,5 keer zo hoog als in heel 2018.

Ook toont onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert in samenwerking met de NOS dat jongeren die een ballonnetje gebruiken in de auto daar het risico niet van inzien. Bijna de helft van hen (47 procent) denkt dat dit hun rijstijl niet beïnvloedt.

Van 60 naar 960 incidenten

Op verzoek van de NOS heeft de politie een inventarisatie gemaakt van het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was. "Bijvoorbeeld rijden onder invloed, ongevallen en gevaarlijk rijgedrag", zegt een woordvoerder van de Nationale Politie. Waar het in 2016 nog om 60 gevallen ging, waren dat er dit jaar al 960.