Reddingsschip pikt 251 mensen op voor kust Libië, brandstof raakt op

Het schip Ocean Viking van de humanitaire organisaties Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée heeft de afgelopen dagen 251 mensen van drie rubberboten gehaald voor de kust van Libië.

De acties komen op het moment dat de internationale discussie over dit soort schepen toeneemt. Italië weigert nog schepen van hulporganisaties met migranten toe te laten en andere Europese landen worstelen met de vraag wat met dit soort schepen en de mensen aan boord moet gebeuren.

Een week geleden trok de Ocean Viking vanuit Marseille naar de Libische kust. Het schip mocht onderweg van de Maltese autoriteiten niet tanken in Malta. Met de resterende brandstof is nog ongeveer een week te varen, nu vaart de Ocean Viking nog voor de Libische kust.

"Waar we daarna naartoe gaan, dat is de vraag", zegt een woordvoerder van Artsen Zonder Grenzen. "Wanneer we terugvaren doen we een oproep aan havens om ons toe te laten."

NOS-correspondent in Frankrijk Frank Renout kreeg een rondleiding op het schip voordat het naar de Libische kust trok. Hij maakte deze reportage: