Lichaam vermiste man (19) gevonden in Gooimeer

In het Gooimeer is vanochtend het lichaam gevonden van een 19-jarige man die sinds gisteravond werd vermist. De man uit Amersfoort kwam niet meer boven water nadat hij van de Stichtse Brug was gesprongen.

De Amersfoorter was bij de brug met een groep vrienden. Na de sprong waarschuwden zij de hulpdiensten en zochten actief naar hun vriend. Hulpdiensten rukten massaal uit om in het water te zoeken, meldt Omroep Flevoland.

Duikers onderzochten de plek waar de man voor het laatst werd gezien en ook met een politiehelikopter en sonarboten is naar hem gezocht. Na een uur werd de reddingsactie gestaakt. Vanochtend werd de zoekactie weer opgepakt en is het lichaam gevonden.