Guatemalteken naar de stembus, maar honderdduizenden kiezers zijn al vertrokken

Een Guatemalteekse aanklager die samenwerkte met die VN-commissie, groeide uit tot een van de populairste personen van het land. Thelma Aldana stuurde een oud-president de gevangenis in wegens corruptie. Ze wilde meedoen aan deze verkiezingen, maar daar stak een rechter een stokje voor. Ze werd bedreigd en moest uiteindelijk het land verlaten.

Daarmee verdween de enige kansrijke kandidaat die zich wilde inzetten om de VN-onderzoekscommissie in Guatemala te behouden, en daarmee de strijd tegen corruptie. De twee overgebleven kandidaten staan namelijk niet bekend als liefhebbers van de VN-onderzoekscommissie.

Geen vertrouwen

Daarmee lijken deze verkiezingen een periode van hoop en vooruitgang in de strijd tegen corruptie af te sluiten. Veel Guatemalteken hebben geen vertrouwen meer in de politiek van hun land, en dat speelt mee bij de beslissing om het land te verlaten.

Migratie is een probleem met veel verschillende oorzaken. Armoede en honger in de binnenlanden zorgen voor een massale uittocht van de voornamelijk inheemse plattelandsbevolking. Bijna de helft van de Guatemalteekse kinderen onder de vijf is chronisch ondervoed volgens UNICEF.

Onveiligheid is een belangrijke reden voor stadsbewoners om naar het noorden te trekken. Beruchte straatbendes zoals de Mara Salvatrucha (MS-13) en de Calle 18 zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het geweld, maar ook de georganiseerde misdaad is oppermachtig in Guatemala.

Niet geheel toevallig zijn geweld, armoede en corruptie de belangrijkste zorgen van de kiezers. In theorie gaan de verkiezingen van vandaag dus over de vraag wie de oorzaken van de massale uittocht uit Guatemala moet gaan aanpakken. In de praktijk heeft minstens een kwart van de bevolking plannen om het land te verlaten: de Guatemalteken stemmen met de voeten.