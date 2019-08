Zuidelijke separatisten plegen coup in Jemen

De zuidelijke separatisten in Jemen hebben een coup gepleegd door de controle over Aden over te nemen. In de zuidelijke havenstad zetelt de internationaal erkende regering, die voorheen ook werd gesteund door de zuidelijke separatisten. Er is een aantal dagen gevochten.

De zuidelijke separatisten hebben naar eigen zeggen bezit genomen van verschillende militaire kampen en het vrijwel lege presidentieel paleis in Aden - de president verblijft in de Saudische hoofdstad Riyad, net als veel andere ministers. Ook het huis van de minister van Binnenlandse Zaken is overgenomen, nadat hij door coalitietroepen in veiligheid was gebracht.

Gemeenschappelijke vijand

De separatisten willen het zuiden van Jemen afscheiden. Ideologisch verschillen ze van de regering, maar ze vochten wel tegen een gemeenschappelijke vijand. De staatsgreep vormt dus een breuk in de coalitie, die onder leiding van de Saudi-Arabië probeert de door Iran gesteunde Houthi-rebellen op de knieën te krijgen. De Houthi's hebben sinds 2014 onder meer hoofdstad Sanaa in handen.

"Het is voorbij", zei een separatist tegen persbureau Reuters. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Jemen spreekt van "een coup tegen instituties en de internationaal erkende regering".

Bij de gevechten tussen de separatisten en overheidstroepen zijn de afgelopen dagen tientallen burgers en strijders gedood. De Saudische coalitie heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

De oorlog in Jemen heeft de afgelopen vijf jaar tienduizenden mensen het leven gekost en het land in een hongersnood gestort.