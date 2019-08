Nederlands record: visser haalt meerval van 2,36 meter uit Oude IJssel

Het record van de grootste gevangen meerval in Nederland is na een week alweer gebroken. Vorige week haalde Dirk Ditters een meerval van 2,27 meter uit een visvijver bij Enschede. Dick Jansen en zijn vismaatje Mark Buijl hebben dat record al na een week gebroken met het vangen van een meerval van 2,36 meter uit de Oude IJssel bij Gendringen.

"Het heeft wel een paar uurtjes op ons in moeten werken", zegt Jansen tegen Omroep Gelderland.

Het duo vist altijd samen, maar dan op karpers. "Dit is eigenlijk bijvangst die je niet wil hebben", zegt Jansen. "We zijn een klein half uur bezig geweest. Een karper vecht heel anders dan een meerval, maar je hoopt toch dat het een karper is die vreemd reageert." Dat bleek dus niet het geval.

Toch zijn de twee ontzettend blij met de enorme vis. Jansen nam direct een foto. "Er gaan wel meer verhalen, maar je moet een foto hebben. Daarom ben ik er ook naast gaan liggen. Zelf ben ik met mijn arm uitgestrekt namelijk 2,35 meter", aldus Jansen.