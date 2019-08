Deel van dak AZ-stadion ingestort, voor zover bekend geen gewonden

Een deel van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar is ingestort. Voor zover bekend waren er geen bezoekers in het stadion en zijn er geen gewonden. De veiligheidsregio laat weten dat de politie onderweg is.

Over de oorzaak van de instorting is nog niets bekend. Wel waaide het hard.

De eerstvolgende thuiswedstrijd van AZ is komende donderdag. De club speelt dan in de derde voorronde van de Europa League tegen FC Marioepol. Niet duidelijk is of deze wedstrijd in het AFAS-stadion kan worden gespeeld.

Het stadion is geopend in 2006. Sinds drie jaar liggen er zonnepanelen op het dak van het stadion. Onduidelijk is of dat van invloed is geweest.