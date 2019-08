Weer veel files in Europa door vakantieverkeer

In Europa is het weer druk op de wegen door vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. De files in Frankrijk bereikten rond het middaguur een hoogtepunt. Net als vorige week stond er toen 720 kilometer file. Daar komt bij dat het verkeer in het noordwesten van Frankrijk en in België last heeft van zware windstoten.

De meeste vertraging voor het verkeer in Frankrijk was tussen Orange en Lyon. Ook staan en stonden er files van meer dan een uur op andere gebruikelijke punten, zoals tussen Flensburg en Hamburg in Duitsland, bij de Gotthardtunnel in Zwitserland en tussen Verona en Bolzano in Italië.

Nog twee zwarte zaterdagen

De twee zwartste zaterdagen met zogeheten topdrukte zitten er nu op. 17 en 24 augustus zijn nog zaterdagen waarop het volgens de terminologie van de ANWB "zeer druk" is. Het advies blijft dan ook altijd om tijdens de zomermaanden niet op zaterdag te rijden.