Opnieuw massale kokkelsterfte Waddenzee door warmte

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is sprake van massale kokkelsterfte door het warme weer. Jouke Visser uit Harlingen vist al 35 jaar met de hand op kokkels maar heeft nog nooit zo'n grote sterfte meegemaakt, zegt hij bij Omrop Fryslân.

De ontwikkeling heeft grote gevolgen, niet alleen voor de visserij maar ook voor de natuur. Eidereenden en scholeksters bijvoorbeeld zijn voor hun voedsel grotendeels afhankelijk van kokkels.

De nieuwe kokkelsterfte komt niet onverwacht. Uit een Portugese studie uit 2015 bleek al dat honderd procent van de kokkels sterft als ze zes uur lang worden blootgesteld aan een temperatuur van 35 graden of meer. Tijdens de hittegolf vorig jaar zomer was sprake van "extreme kokkelsterfte op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren", constateerden onderzoekers van Wageningen Marine Research (WMR).

Goed de winter doorkomen

In de Waddenzee stierf vorig jaar zomer meer dan 60 procent van de kokkels ouder dan één jaar. Officiële cijfers voor dit jaar ontbreken vooralsnog, maar het was nog warmer dan vorig jaar. Op grond van zijn eigen waarneming is kokkelvisser Jouke Visser pessimistisch.

Op het oostelijk Wad is zo'n 80 procent van de kokkels dood. Op het westelijk Wad 60 tot 70 procent, schat hij. Visser denkt dat hij in september nog wel wat kokkels bijeen kan schrapen, maar verwacht dat dit zal nooit veel zal zijn.

De kokkel leeft in Nederland zowel op de Wadden als in Zeeland. Uit Zeeland zijn nog geen cijfers bekend.