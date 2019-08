Alle massagesalons Haarlemmermeer dicht om happy endings

Alle massagesalons in de gemeente Haarlemmermeer zijn gesloten omdat de masseurs ook seksuele handelingen deden. Dat ontdekte een mystery guest die in alle zes salons om een ontspanningsmassage van een uur vroeg. Tijdens de massages probeerde hij zoveel mogelijk te weten te komen over de werkomstandigheden van de masseuses, maar hij stuurde niet aan op seks.

De masseuses in alle zes de salons boden hem seks aan, in sommige gevallen begonnen de vrouwen zelfs ongevraagd aan een 'happy ending'. Volgens de gemeente is hij daar niet op ingegaan.

De mystery guest bezocht de salons in een onderzoek naar illegale prostitutie. In één van de massagesalons waren heel duidelijke signalen van mensenhandel. De gemeente besloot daarop de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) in te schakelen.

De burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, heeft de zes salons voor de komende drie maanden gesloten. In een reactie op de site van de gemeente zegt zij dat het verrichten van seksuele handelingen zonder vergunning niet is toegestaan. "Daarbij komt dat de masseuses dit werk niet in alle gevallen vrijwillig doen. Reden genoeg dus om deze vorm van prostitutie aan te pakken."