Amsterdamse rechters geven signaal: vuurwapengeweld harder gestraft

Amsterdamse rechters straffen geweld met vuurwapens of granaten veel harder af dan rechters in andere plaatsen in het land. De rechters in de hoofdstad hebben onderling afgesproken hogere straffen op te leggen omdat ze geweld en liquidaties onacceptabel vinden.

De Amsterdamse rechters willen met de hogere straffen een statement maken. "In de stad hebben we veel liquidaties en steekpartijen. De bereidheid tot het gebruik van bijvoorbeeld handgranaten neemt toe", zegt woordvoerder Domien Huijbregts van de Amsterdamse rechtbank tegen het AD. "Daarom geven een signaal af: dit is echt onacceptabel."

De straffen kunnen vier keer hoger uitvallen dan bij vergelijkbare rechtszaken bij andere rechtbanken. Zo kan iemand die op straat gepakt wordt met een pistool een celstraf van 12 maanden krijgen. De landelijke richtlijn adviseert 3 maanden. Bezit van een handgranaat staat in Amsterdam voor 18 maanden, tegenover 6 maanden in de rest van het land. Binnenkort publiceert de rechtbank een lijst met de eigen richtlijnen.

Eigen afweging

De hogere straffen worden al in de praktijk gebracht. Een 33-jarige Amsterdammer kreeg maandag 15 maanden cel voor wapenbezit. In andere rechtbanken levert dit delict maximaal 5 maanden cel op.

"Amsterdamse rechters mogen hierin hun eigen afweging maken", zegt Sonja van der Graaf van de Raad voor de Rechtspraak. "Daar zijn ze geheel onafhankelijk in."