Opnieuw een grote demonstratie in Moskou, maar dit keer is het anders

In Moskou is later vandaag opnieuw een grote demonstratie tegen het uitsluiten van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het protest is toegestaan door de Russische autoriteiten, in tegenstelling tot de demonstraties van de afgelopen twee zaterdagen.

Bij die protesten werden zo'n 2000 mensen opgepakt. Bijna alle oppositiekandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zitten in de gevangenis, net als oppositieleider Navalny.

Ook verschillende journalisten werden tijdens de demonstraties opgepakt. Joost Bosman, die werkt voor het AD en het FD, werd na een paar uur vrijgelaten. Pjotr Sauer mocht na een kwartier weer gaan. Hij is werkzaam bij The Moscow Times, de krant waar zijn vader Derk Sauer eigenaar van is.

"Zo'n arrestatie is geen pretje", vertelt hij. "De OMON, de oproerpolitie in Rusland, rent met vier man op je af. Ze dragen maskers, je ziet alleen hun ogen. Als je geluk hebt word je niet geslagen. Ik heb geen weerstand geboden, ik ben met twintig anderen in een busje gezet."

Vervolging

Naar eigen zeggen mocht Sauer snel weer gaan omdat hij journalist en buitenlander is. Hij heeft geen Russisch paspoort. Andere arrestanten hebben het minder getroffen: zeker elf mensen worden vervolgd voor (het aanzetten tot) onrust stoken, waar in Rusland maximaal acht jaar gevangenisstraf op staat.