Braziliaanse politie pakt Nederlander op die drugsbende zou leiden

In Brazilië is een Nederlander opgepakt die daar aan het hoofd zou staan van een grote drugsbende. Over de man is verder niets bekendgemaakt. Ook vijf andere verdachten zijn opgepakt.

De politie heeft twee privévliegtuigen, een helikopter, dure auto's, horloges en contant geld in beslag genomen.

Vanuit Colombia, Bolivia en Peru werd cocaïne naar Brazilië gevlogen. De bende had daarvoor piloten geregeld die met kleine vliegtuigen heen en weer vlogen. De drugs werden daarna naar Europa verscheept.

IJs halen met helikopter

De zaak kwam aan het licht toen een van de piloten vermist raakte. Mogelijk is hij neergestort in een meer in Bolivia. Tijdens het onderzoek ontdekte de politie dat de man voor de drugsbende van de Nederlander zou werken.

De bendeleden liepen met hun rijkdom te koop. Zo gingen ze met hun helikopter ijsjes halen en poseerden ze met Ferrari's in Dubai.