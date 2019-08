Oud-president Panama vrijgesproken van spionage

De rechter in Panama heeft oud-president Ricardo Martinelli vrijgesproken van het bespioneren van meer dan 150 politieke tegenstanders op kosten van de overheid. Hij moet worden vrijgelaten uit de gevangenis. Onduidelijk is of hij het land mag verlaten.

Volgens aanklagers waren onder anderen activisten, politici, vakbondsleden en advocaten doelwit van overheidsmedewerkers. Zo werden telefoongesprekken afgeluisterd en e-mails gelezen. De rechtbank in Panama-Stad zegt dat de aanklagers te weinig bewijs hadden. Martinelli sprak alle beschuldigingen tegen.

Martinelli was tussen 2009 en 2014 aan de macht in Panama. Hij werd in juni 2017 aangehouden in de Amerikaanse staat Florida, waar hij bleek te wonen. Een jaar later werd hij uitgeleverd aan Panama.