Grapperhaus nodigt mishandelde wijkagent Rotterdam uit

Wim Rietveldt @WA_Cool_Zuid

2 weken geleden schopte een #aangehouden #verdachte mij een gekneusde nier en stond ik kort na het incident bloed te plassen. Verdachte was vandaag #gedagvaard. De @rb_rotterdam was echter van oordeel dat mijn aangifte wat onduidelijk was. Zodoende werd verdachte vrijgesproken