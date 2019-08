Spectaculaire beelden van windhoos boven Amsterdam

Volgens Weerplaza is die windhoos door een roterende beweging in de lucht ontstaan. Dat is ook op beelden op sociale media te zien. De windsnelheden waren waarschijnlijk niet hoger dan 100 kilometer per uur, maar dat is moeilijk in te schatten, zegt Weerplaza.

Schade

Volgens de brandweer zijn er een paar meldingen van schade, waaronder een beschadigde boot, weggewaaide dakpannen en omgevallen bomen.

Het natuurverschijnsel werd vanuit verscheidene plekken in de stad waargenomen. Filmpjes ervan werden massaal op sociale media geplaatst.