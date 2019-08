Honderdtal mensen bij demonstratie tegen boerkaverbod

In Den Haag zijn zo'n honderd mensen bijeen voor een demonstratie tegen het boerkaverbod. Onder de betogers zijn politici als Sylvana Simons en Arnoud van Doorn.

De demonstratie is in de buurt van station Den Haag Centraal. Een dertigtal mensen is gesluierd en er zijn ook niet-moslims aanwezig om onder grote mediabelangstelling hun steun te betuigen aan de betogers. Er zijn veel agenten ter plekke die alles filmen.

De actievoerders vinden dat het verbod op gezichtsbedekkende kleding vrouwen juist onderdrukt. Volgens een van de sprekers worden boerkadragende vrouwen weggezet als vrouwen die niet meedoen in de maatschappij, terwijl ze zelf zeggen dat dat wel zo is.

Vrijheid

"We willen gewoon ons geloof uiten zoals wij dat willen." De demonstranten houden bordjes en spandoeken vast met teksten als "hoe kan ik vrij zijn als jullie me niet vrij laten zijn".

De organisatie heeft de betogers opgeroepen niet met de media te praten. Hier en daar wordt er geduwd en getrokken als een journalist toch in contact probeert te komen met een demonstrant.

Steun

De As-Soennah-moskee heeft aangegeven het protest te steunen, maar niet met een oproep te komen na het vrijdagmiddaggebed. De Federatie Islamitische Organisaties, de Haagse koepelorganisatie van 27 moskee├źn, heeft wel een oproep gedaan. De moskeebesturen hebben een e-mail gekregen met de oproep om aandacht aan de betoging te besteden en om mee te doen aan de demonstratie.

Het boerkaverbod is op 1 augustus ingegaan. Het is niet meer toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen in overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer.