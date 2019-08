Dodelijk ongeval tijdens werkzaamheden op veerboot in Rotterdam

In de Rotterdamse haven is een man om het leven gekomen door een ongeluk op een veerboot. De man was aan het werk op een ferry van Stena Line toen hij werd aangereden door een terreinwagen.

Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het slachtoffer is vrijwel direct overleden aan zijn verwondingen, schrijft RTV Rijnmond.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. De bestuurder van de terreinwagen wordt gehoord op het politiebureau. De politie spreekt met getuigen.