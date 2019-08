Zelfrijdende auto kan gedrag van voetgangers voorspellen

'Nog dertig jaar ontwikkelen'

Hoogleraar Dariu Gavrila, de leider van de onderzoeksgroep Intelligent Vehicles: "Het slimme aan deze auto is dat hij niet alleen de positie van de voetganger of fietser detecteert, hij kan gedrag ook interpreteren. Ziet de voetganger de auto wel? Maakt de fietser een handgebaar om een bocht te nemen? Daardoor kan een paar seconden tijd gewonnen worden en dat is belangrijk om veilig en soepel te kunnen reageren."

De grootste uitdaging voor de wetenschappers is het drukke stadsverkeer, waar het krioelt van voetgangers en fietsers die van alle kanten op de auto afkomen. "Wij willen de zelfrijdende auto leren hoe hij zich in dat stadsverkeer kan redden. Anticiperen op het gedrag van de voetganger en fietser is daarvoor heel belangrijk. Zo kan een vloeiende, bijna menselijke rijstijl van de zelfrijdende auto ontwikkeld worden, die ook door anderen aanvaard wordt", aldus Gavrila.

Toch zal het naar verwachting nog wel een jaar of dertig kunnen duren voordat de auto zich volkomen autonoom door een stad beweegt. Gavrila: "Ik denk dat de we de technologie stapsgewijs moeten invoeren. Eerst wat eenvoudige scenario's zoals op de snelweg, meer afgelegen wegen of als shuttledienst. Pas daarna naar een complexere omgeving. En uiteindelijk zitten we in het stadsverkeer".