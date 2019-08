eenzamejongeren gaat viraal: 'Waar vind ik een sociaal leven?'

"Ik zit elke dag alleen", tweette de 25-jarige Nadï van de Watering vorige week. "Waar vind ik een sociaal leven?" Haar bericht kreeg zo veel respons dat ze de hashtags #eenzamejongeren en #maatjegezocht begon. Die gaan viraal op Twitter: veel andere jongeren geven aan ook eenzaam te zijn en vrienden te zoeken.

Hoewel je bij eenzaamheid misschien denkt aan ouderen die alleen thuis zitten, zijn jongeren vaker eenzaam. Maar liefst vier op de tien jonge mensen (16-34 jaar oud) voelt zich ten minste een keer per week eenzaam, tegenover 16 procent bij mensen boven de 55, bleek vorig jaar uit een onderzoek van EenVandaag.

"Eenzaamheid heeft niks te maken met leeftijd, het speelt in de hele samenleving", zegt eenzaamheidsexpert Jeanette Rijks. Miljoenen mensen in Nederland hebben ermee te maken. "We moeten anders kijken naar eenzaamheid."

Nadï heeft zelf 30 minuten fysiotherapie per week, maar verder vrijwel geen sociale contacten. "Door mijn gezondheidsproblemen mis ik een sociaal netwerk", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik mis dat ik iemand in de buurt kan bellen om op de thee te komen, of een wandeling te maken."