Onverwachte geboorte van pandatweeling in België

Het is erg uniek dat een panda bevalt van een tweeling. Pandavrouwtjes zijn maar een paar dagen per jaar vruchtbaar en baby's worden haast nooit in gevangenschap geboren.

Tot op het laatste moment wist de dierentuin niet zeker of de panda zwanger was, maar de verzorgers hadden wel een sterk vermoeden. Het is bij panda's moeilijk om door te hebben of een vrouwtje zwanger is.

Euforisch

De Chinese ambassadeur in België reageerde euforisch op de geboorte. "Panda's zijn onze nationale schat. Ik wil de zoo feliciteren, er is hier enorm werk verricht. Het gaat om een mannetje en een vrouwtje, dat is zeer zeldzaam. En het is ook de eerste geboorte van panda's dit jaar buiten China."