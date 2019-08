Maleisië klaagt zeventien bankiers Goldman Sachs aan

Justitie in Maleisië heeft zeventien vroegere en huidige topbankiers van Goldman Sachs aangeklaagd in verband met de enorme fraudezaak rond het staatsfonds 1MDB. De aangeklaagden hangt gevangenisstraffen en megaboetes boven het hoofd, zei de Maleisische procureur-generaal Thomas vandaag.

De Maleisische regering richtte in 2009 het 1MDB-investeringsfonds op om de binnenlandse economie te stimuleren. De Amerikaanse bank Goldman Sachs hielp bij het aantrekken van 6,5 miljard dollar voor het fonds door de uitgifte van obligaties. Inmiddels houdt 1MDB Maleisië al jaren in zijn greep vanwege grootschalige fraude met het fonds; er zou voor miljarden uit zijn verdwenen.

Het meest in het oog springend is de rol van oud-premier Najib Razak die voor zo'n 680 miljoen dollar uit het fonds zou hebben weggesluisd.

Topbankier in Londen

Een van de Goldman Sachs-bankiers die is aangeklaagd is vice-voorzitter Richard Gnodde, een van de belangrijkste bankiers in Londen. Ook Richard Evans, tegenwoordig topbestuurder van de Chinese webgigant Alibaba, staat op de lijst van aangeklaagde bankiers. Deze twee leidden destijds bij Goldman Sachs de uitgifte van het schuldpapier en zijn volgens justitie verantwoordelijk voor de fraude en witwaspraktijken die daarop volgden.

Goldman Sachs noemt de aantijgingen misplaatst en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. Afgelopen december kwam Maleisië ook al met aanklachten tegen de bank en twee voormalige bankiers. Het Aziatische land eist 7,5 miljard dollar van Goldman Sachs als compensatie voor de geleden schade.

Jachten en kunst

Volgens aanklagers in Maleisië en de VS verdween het geld dat bestemd was voor het staatsfonds in de zakken van machtige privépersonen die er jachten, schilderijen van Van Gogh en Monet en andere luxegoederen mee kochten.

Ook zou geld uit het fonds zijn gebruikt voor de financiering van de Hollywoodfilm The Wolf of Wall Street, die verhaalt over de opkomst en ondergang van een frauduleuze zakenman.