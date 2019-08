China waarschuwt met code rood voor sterkste orkaan sinds 2014

Het weerbureau van China heeft de zwaarste waarschuwing afgegeven in verband met orkaan Lekima. Die beweegt zich richting de oostkust.

De orkaan, met pieksnelheden van ruim 200 kilometer per uur, komt naar verwachting zaterdag aan land en gaat dan verder naar het noorden. Maar in Shanghai, de rivierdelta van de Yangtze en de provincie Zhejiang worden voor later vandaag al problemen verwacht. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen.

Taiwan had eerder vandaag al last van het noodweer dat de orkaan met zich meebrengt. Lekima trof het eiland niet vol, maar trok ten noordoosten van Taiwan verder richting China.

Op het eiland werden honderden vluchten geannuleerd en markten afgebroken. Tienduizenden huishoudens zaten zonder stroom. Taiwan werd bovendien gisteren getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Een man is overleden door een omvallende boom.