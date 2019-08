Reisadvies voor Kashmir aangescherpt: onvoorspelbare situatie

Het reisadvies voor India is aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat mensen niet meer naar de deelstaat Kashmir moeten reizen vanwege de oplopende spanningen. Voor de steden Srinagar en Jammu geldt het een-na-zwaarste advies: alleen noodzakelijke reizen.

"In deze deelstaat is de veiligheidssituatie slecht en onvoorspelbaar", meldt het ministerie. "Dit komt bijvoorbeeld doordat er gewapende groepen actief zijn die aanslagen plegen op overheidsgebouwen en veiligheidsinstanties", aldus het ministerie.

"Soms vallen er burgerslachtoffers bij deze aanslagen of bij acties van het leger en de politie. Er wordt regelmatig een avondklok ingesteld in de vallei en telefoon- en internetverbindingen worden regelmatig geblokkeerd."

Militairen op straat

Maandag werd de speciale status van de deelstaat, waar Pakistan en India al decennia over strijden, plotseling ingetrokken. De Indiase premier Modi zei dat hij dat deed om "terrorisme en separatisme" uit te bannen in de overwegend islamitische regio. Pakistan reageerde woedend, zette een ambassadeur uit en stopten de enige treinverbinding tussen de landen.

Kashmir valt nu tijdelijk onder het gezag van New Delhi. Sindsdien is het Indiase deel van de deelstaat van de buitenwereld afgesneden. Er zijn veel militairen op straat en mensen kunnen niet bellen of op internet.

Modi belooft dat Kashmir weer een autonome deelstaat wordt als de veiligheid is hersteld. Hij wil binnenkort nieuwe leiderschapsverkiezingen houden.

Hoe zit het ook alweer met het conflict in Kashmir? We leggen het uit in deze video: