Drie mensen uit het water gered bij Egmond aan Zee

In Egmond aan Zee heeft de Reddingsbrigade vanmiddag drie mensen uit het water gehaald die in een mui terecht waren gekomen. Daarbij is iemand gewond geraakt.

Door de verraderlijke stroming kwamen vier mensen in de problemen, van wie een zwemmer er op eigen kracht uit kon komen. De hulpdiensten zetten meerdere ambulances en een traumahelikopter in.

NH Nieuws schrijft dat het gaat om een gezin en dat twee kinderen en een volwassene uit de mui zijn gered. De andere volwassene is in onbekende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Muien

De Reddingsbrigade waarschuwt nog eens extra voor de gevaren van een mui. Dat is een geul die loodrecht op het strand staat. Door de verandering van het tij ontstaat daarin een sterke stroming, waardoor water bij eb met veel kracht naar zee stroomt.

Zwemmers die in zo'n mui terechtkomen, worden dus makkelijk meegezogen. Volgens de brigade raken veel zwemmers in paniek in zo'n situatie en maken de fout door uit alle macht te proberen tegen de stroming in te gaan zwemmen.

De Reddingsbrigade adviseert zwemmers die in een mui terechtkomen, zich te laten meevoeren. Als de stroming minder krachtig wordt, kun je proberen schuin weg te zwemmen via de zandbanken.