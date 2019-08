Aanhoudingen voor mensensmokkel in Ter Apel

De marechaussee heeft gisteren in Ter Apel twee Moldaviƫrs aangehouden die worden verdacht van mensensmokkel. De mannen van 38 en 41 jaar vervoerden in hun personenbusje tien mensen, ook allemaal met de Moldavische nationaliteit.

Tijdens een controle van de marechaussee bleek dat de vreemdelingen geen geldige reispapieren hadden. De bestuurder en bijrijder zijn aangehouden, alle vreemdelingen die in het busje zaten hebben asiel aangevraagd, meldt RTV Drenthe.

Een woordvoerder van de marechaussee kon niet zeggen of de vreemdelingen onderweg waren naar het asielcomplex in Ter Apel, waar verschillende opvanglocaties en een aanmeldcentrum zijn gevestigd. De marechaussee en het Openbaar Ministerie onderzoeken de zaak.

Eergisteren werd in Hoek van Holland een groep van 27 Vietnamezen aangetroffen in een koelwagen. Onder hen waren ook kinderen. Ze werden gevonden bij een controle van de marechaussee. De Ierse chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel.