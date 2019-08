Twee doden bij explosie in militaire basis in Rusland

In het noorden van Rusland zijn bij een explosie op een militaire schietbasis twee mensen omgekomen. De explosie op de schietbaan vond plaats in de motor van een raket die met een vloeibare brandstof was gevuld.

Zes medewerkers van de basis raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De militaire basis ligt in de buurt van de noordelijke havenstad Arkhangelsk. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen en is er geen grote hoeveelheid straling gemeten.

Maandag ging het ook al mis op een militaire basis in Rusland. In het oosten van Siberiƫ vatte een wapendepot vlam en die brand veroorzaakte een reeks van explosies. Tienduizenden mensen in een straal van 12 kilometer rond het depot moesten worden geƫvacueerd.