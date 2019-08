Noodweer trekt over Noord-Italië: 'De hel breekt hier los'

Weerplaza geeft ook voor morgen code oranje aan voor Noord-Italië, dus kan het daar gevaarlijk zijn. Er is kans op zwaar onweer, regenval, hagel en windstoten. "Probeer een schuilplaats te vinden zodra een onweersbui overtrekt, bij voorkeur in een gebouw of auto", waarschuwt de site.

"Het was chaos op de camping", zegt Anja van der Lee, die ook aan het Gardameer staat. "Complete chaos. Eerst was er een lichtflits, toen een enorme klap. Ik schrok me dood. Toen ben ik snel naar de caravan gelopen. Het waaide en het waaide, en toen kwam de hagel."

Van der Lee stond onder de luifel van de caravan naar het weer te kijken, toen twee palen knapten en ze in de hagel stond. "De palen werden doormidden gebroken door de harde wind", vertelt de vakantieganger. "Ik heb een tafel moeten pakken als schild tegen de hagel. Het waren kogels ter grootte van twee-euromunten."

Vorige nacht was het noodweer het ergst, zegt Achtereekte. Toen trokken zware donderwolken urenlang over de camping. Vandaag ging het ook nog flink los. "We wilden net het zwembad induiken, maar we lagen er nog niet in of werden al teruggestuurd", zegt hij. "Toen moesten we heel snel alle spullen naar binnen halen."

200 evacuaties

In het Italiaanse dorp Casargo aan het Comomeer, vlak bij de Zwitserse grens, leidde het noodweer tot een aardverschuiving. Daarom moesten 200 mensen geëvacueerd worden.

De Italiaanse krant La Repubblica maakte deze beelden van de schade bij het Comomeer: