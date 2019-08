Marechaussee haalt 21 vreemdelingen uit koelwagen in Hoek van Holland

In Hoek van Holland zijn gisteren 21 mensen ontdekt die verstopt zaten in een koelwagen. Onder de vreemdelingen, vermoedelijk Vietnamezen, waren ook kinderen.

De marechaussee controleerde gisteravond met een speurhond een vrachtwagen die onderweg was naar Engeland. De hond sloeg aan op de koeltrailer, waarin de illegalen boven op dozen zaten. Volgens de marechaussee zijn ze allemaal in goede gezondheid.

De 25-jarige chauffeur uit Ierland is aangehouden op verdenking van mensensmokkel, meldt RTV Rijnmond.

Eerder op de dag werd een 47-jarige Poolse vrachtwagenchauffeur aangehouden. omdat er twee Irakese mannen verstopt zaten tussen een lading wasmachines.

De marechaussee onderzoekt samen met justitie beide zaken.

Eerder maakten we een special over inklimmers. Waarom steken ze de Noordzee over en wat ligt daar te wachten? We vroegen het Musli (29) en Fatmir (35) die al zijn geweest, en de 21-jarige Marin. Hij wil de oversteek nog wagen.