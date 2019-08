Tientallen Duitsers opgelicht; ze huurden niet beschikbare vakantiehuisjes in Zeeland

Tientallen Duitsers die online een vakantiewoning hebben geboekt in Zeeland, zijn opgelicht. Een Duitse website verhuurt Zeeuwse huizen, maar die bleken bij aankomst helemaal niet beschikbaar te zijn. De VVV Zeeland schat dat er zeker honderd gedupeerden zijn.

De oplichters lokken de slachtoffers met foto's van vakantiehuisjes op hun site, zodat het lijkt of de huizen echt te huur zijn. Sinds het hoogseizoen begonnen is, komen er regelmatig meldingen binnen bij VVV Zeeland.

"Vakantiegangers komen ontdaan bij onze balie. Wij zijn het eerste aanspreekpunt waar ze hun verhaal willen doen", zegt VVV-directeur Erik van den Dobbelsteen tegen Omroep Zeeland. "We proberen de mensen snel ergens anders onder te brengen, voorzover dat kan natuurlijk. En zeggen dat ze altijd aangifte moeten doen."

Niet te huur

De Duitse Hannelore Hylla uit Sankt Augustin dacht geluk te hebben toen ze op korte termijn toch een huisje in Zeeland had gevonden. Samen met haar echtgenoot en kleindochter zou ze daar vakantie vieren.

"De website waarop ik had geboekt zag er zeer betrouwbaar uit, met foto's van een echtpaar dat het huis verhuurt. Er stond geen telefoonnummer bij, nee, we hebben alleen een e-mailadres", vertelt ze.

Bij aankomst stond de familie voor een dichte deur. "We belden een paar keer aan maar er werd niet opengedaan. Vervolgens kwam er een man van achter het huis aanlopen. Toen dachten we: hier klopt iets niet." Hij maakte duidelijk dat zijn huisje niet te huur was en dat ze al het derde gezin waren dat tevergeefs bij hem aanklopte.

"We waren geschokt. We konden het totaal niet bevatten dat dit kon gebeuren", zegt Hannelore, die in Duitsland aangifte gaat doen. De familie is door de VVV in Domburg opgevangen en er kon nog een plekje voor ze geregeld worden in een hotel.

Hoeveel gedupeerden er precies zijn is onduidelijk. De politie Zeeland-West-Brabant kan niets bevestigen, omdat de Duitse politie de zaak onderzoekt.