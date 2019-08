Japanse supermarkt sluit deuren na ratteninvasie

De supermarktketen FamilyMart, die in het hele land zo'n 14.000 winkels heeft, heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. De winkel in Tokio, in het drukke stadsdeel Shibuya, blijft voorlopig dicht. Samen met de lokale gezondheidsdienst wordt de voorraad vernietigd en de rattenoverlast aangepakt.

In februari kwam FamilyMart ook al negatief in het nieuws, schrijft The Guardian. Toen verscheen op sociale media een video van een medewerker die aan producten uit de winkel likte. Een andere winkel ontsloeg een sushi-chef omdat op een video te zien was dat hij eerst een stuk vis in een vuilnisbak gooide en het vervolgens weer op zijn werkblad legde.