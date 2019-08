Mede-oprichter en tekstschrijver Village People overleden

Mede-oprichter en tekstschrijver van discogroep de Village People, Henri Belolo, is op 82-jarige leeftijd overleden. De Franse muziekproducent schreef onder meer mee aan de nummers Macho Man, In the Navy en Go West.

De in Casablanca geboren Belolo vertrok in 1973 van Frankrijk naar de Verenigde Staten en richtte drie jaar later het platenlabel Scorpio Music op. Naast de Village People had het label succes met de Amerikaanse groepen The Ritchie Family, Break Machine, waarmee Belolo bijdroeg aan het populair worden van breakdancen en hiphop in Europa in de jaren 80. Later bracht het label albums uit van artiesten als Martin Garrix, Hardwell en Armin van Buuren.

De Franse vereniging voor muziekproducenten spreekt in een verklaring van het wegvallen van een "grote figuur in de wereld van de productie en de uitgeverij die alle routes van de muziekindustrie heeft beklommen om de toppen van het succes te bereiken".