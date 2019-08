Extreme fietswedstrijd van 4000 kilometer gewonnen door Duitse studente

Hulp van andere deelnemers, vrienden of familie niet toegestaan. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf voor accommodatie en eten zorgen. Alle deelnemers worden gevolgd met een gps-tracker. Zo kan de organisatie onder meer in de gaten houden of ze zich aan de regels houden.

De eerste Transcontinental Race was in 2013. Het aantal deelnemers is in zeven jaar tijd behoorlijk gestegen. Bij de eerste editie stonden er 30 deelnemers aan de start; dit jaar waagden 265 mensen zich aan de barre tocht.