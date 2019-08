Podcast De Dag: toeristenseizoen op Texel, kan er nog een cruiseschip bij?

Vogels, duinen, strand en rust. Texel trekt elk jaar ongeveer een miljoen toeristen die hiervoor naar het eiland komen. Maar hoeveel rust is er nog over met zoveel mensen op één eiland?

In deze podcast praten we over toerisme op Texel en over een relatief nieuw fenomeen voor het eiland: grote cruiseschepen. Menno Stam is al 75 jaar Texelaar en oprichter van Tien voor Texel, een club die waakt over de grenzen van het toerisme op het eiland. Ook te gast is de directeur van de lokale VVV, Frank Spooren.