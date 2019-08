Festival in Groningen test duurzame polsbandjes gemaakt van hennep

Bezoekers van festival Paradigm in Groningen krijgen dit weekend een duurzaam polsbandje bij de ingang. Het bandje dat toegang geeft tot het festivalterrein is gemaakt van hennep en er zitten plantzaadjes in.

Het duurzame festivalbandje is ontworpen door de 22-jarige designstudente Tessa Hesseling van Academie Minerva in Groningen. Zij test het product in samenwerking met Innofest, een organisatie die prototypes van producten uittest op festivals.

"Ik ben op zoek gegaan naar materiaal dat een tijdje meegaat en kwam daarbij uit op hennep", zegt Hesseling tegen RTV Noord. Om bezoekers een blijvende herinnering te geven, kunnen ze het bandje na afloop planten. "Ze kunnen het plantje laten groeien als levend aandenken aan het festival."

Bovendien zou het bandje goed aansluiten bij de wens van veel festivals om zo duurzaam mogelijk te zijn. Op dit moment maken festivals vooral gebruik van plastic, papieren of stoffen bandjes.