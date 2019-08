Salah Abdeslam ook verdachte in zaak Belgische aanslagen

Salah Abdeslam (29) wordt ook vervolgd voor betrokkenheid bij de aanslagen in België in maart 2016. Het Belgische federaal parket verdenkt hem van deelname aan activiteiten van een terroristische groepering in verband met de aanslagen op de luchthaven Zaventem en in Maalbeek.

De melden Belgische media. Abdeslam zat tijdens die aanslagen al vast. Hij was enkele dagen ervoor opgepakt bij een politieactie in Brussel vanwege zijn betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in november 2015.

In eerste instantie was er volgens het federaal parket te weinig bewijs voor betrokkenheid van Abdeslam bij de aanslagen in Brussel. Maar omdat hij nauwe banden heeft met Sofien Ayari, een andere hoofdverdachte in de zaak die wel al wordt vervolgd voor de aanslagen, heeft het parket nu dit besluit genomen.

Grote politieactie

Salah Abdeslam is de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs in november 2015. Hij werd in maart 2016 opgepakt bij een grote politieactie in Molenbeek in Brussel. Een paar dagen later vonden de aanslagen plaats op vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek in Brussel.

Abdeslam zit in België al een gevangenisstraf uit van 20 jaar vanwege de schietpartij die plaatsvond bij zijn aanhouding in Molenbeek. Hij werd in april vorig jaar veroordeeld voor poging tot moord met terroristisch oogmerk en verboden wapenbezit, net als Sofien Ayari.

Het proces over de aanslagen in België, waarbij 35 doden en honderden gewonden vielen, vindt volgend jaar of in 2021 plaats. Wanneer in Frankrijk het proces over de aanslagen in Parijs plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Bij die aanslagen vielen op verschillende plekken in de hoofdstad 129 doden. Honderden mensen raakte gewond.