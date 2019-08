Brand in net vernieuwd hotel: 'Alles is voor niks geweest'

In de gemeente Terneuzen is vanochtend brand uitgebroken in een gloednieuw hotel. Een groot deel van het dak is verwoest.

Het hotel in Philippine zou over twee weken open gaan voor gasten. "Het is verschrikkelijk, ik heb er geen woorden voor", zegt eigenaar Joris Jansen tegen Omroep Zeeland. "We hebben bijna anderhalf jaar gebouwd, het einde was in zicht. Alles is voor niks geweest."

De brandweer begon rond 04.00 uur met blussen. De brand is onder controle, de brandweer is nog aan het nablussen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Er was niemand in het pand toen de brand uitbrak. De schade is groot.

De eigenaren van het hotel hebben alle boekingen voor de komende tijd geannuleerd. "Ik denk dat we voorlopig alles kunnen cancelen, ik zie dit voorlopig niet weer opgebouwd worden."