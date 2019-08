VS bevriest bezittingen Venezuela met zwaardere sancties

De VS heeft zwaardere sancties opgelegd aan Venezuela. De Amerikaanse president Trump tekende gisteravond een decreet waarmee alle bezittingen van Venezuela in de VS worden bevroren. Zo wil de president de druk op de Venezolaanse president Maduro opvoeren om af te treden.

"Alle eigendommen en belangen in eigendommen van de regering van Venezuela in de Verenigde Staten zijn geblokkeerd en mogen niet worden betaald, ingetrokken, overgedragen, betaald of op een andere manier worden gedeeld", is in het decreet te lezen.

Vorige week dreigde Trump al met een volledige blokkade van Venezuela. Hoe die blokkade eruit zou zien, is niet bekend.

Venezuela kampt door economische en politieke crises al jaren met humanitaire rampspoed. Miljoenen Venezolanen zijn daardoor het land ontvlucht. Maduro heeft de macht nog niet afgestaan, ook al heeft oppositieleider Guaidó zichzelf begin dit jaar uitgeroepen tot president. De president heeft nog steeds de steun van het leger, de rechters en de politie.