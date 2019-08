Man gearresteerd na achtervolging van Duitsland naar Nederland

Een man in een Duitse auto is vanavond in Amsterdam gearresteerd na een lange achtervolging door de Duitse en Nederlandse politie.

De bestuurder werd staande gehouden bij een controle in de buurt van de Duitse stad Dinslaken, in zijn auto werd mogelijk een vuurwapen aangetroffen. De man besloot te vluchten. De Duitse politie zette vanaf Dinslaken de achtervolging in. De verdachte reed vervolgens via de A30, A12 en A1 naar Amsterdam, waar hij op de Gooiseweg rond 22.30 uur werd klemgereden door de politie. De banden van de auto werden lek geschoten zodat de man niet meer kon wegrijden.

Volgens een getuige waren er meer dan tien politievoertuigen betrokken bij de achtervolging. "Ze reden hier met snelheden van ver boven de 200 km/u over de A12", vertelt hij aan AT5.

Volgens de Nederlandse politie is er bij de achtervolging samengewerkt door de Duitse politie, verschillende Nederlandse politiekorpsen en de marechaussee. Ook de Explosievendienst is betrokken: zij onderzoeken of er een explosief in de auto ligt.

De man, die in een Duitse auto reed, is aangehouden en wordt uitgeleverd aan Duitsland. Over zijn identiteit is verder niets bekend.