Stichting AAP vindt 53 exoten in Nederlandse huisdierenhandel

In drie maanden tijd zijn in Nederland via verschillende verkoopkanalen 53 verschillende exotische zoogdiersoorten aangeboden. Stichting AAP deed onderzoek naar de handel in exotische zoogdieren omdat het aantal opvangaanvragen sinds 2010 is verdrievoudigd.

Ze keken op verschillende verkoopkanalen, waaronder Facebook, Marktplaats en exotische dierenbeurzen wat voor dieren werden aangeboden. Het werkelijk aantal verkochte dieren werd niet gemeten, wel de diversiteit van het aanbod.

Er werden soorten aangetroffen als de steppenzebra, verschillende soorten apen, tenreks, wallabies, jakken, dromedarissen, en heel veel alpaca's. Een aantal van deze soorten zijn verboden op basis van de Regeling Natuurbescherming.