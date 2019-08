Onderzoek naar handtekeningen geweigerde gemeenteraadskandidaten Moskou

Er komt een onderzoek naar handtekeningen die geweigerde kandidaten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou hebben verzameld. Volgens het hoofd van de verkiezingswaarnemers is er een aantal klachten in behandelingen genomen, zo zegt hij tegen het Russische persbureau RIA Novosti.

In eerste instantie zeiden de autoriteiten dat de kandidaten waren geweerd, omdat ze niet voldoende ondersteunende handtekeningen hadden verzameld. Volgens de oppositie was er geknoeid met de handtekeningen.

Protesten

Die onenigheid was voor oppositieleden reden de afgelopen weken de straat op te gaan, waarbij honderden mensen werden aangehouden. Zo zit de bekende oppositieleider Aleksej Navalny een celstraf van een maand uit, omdat hij had opgeroepen tot de "illegale" protesten.

In het aangekondigde onderzoek zullen de handtekeningen van onder anderen prominente, geweigerde politici als Ljoebov Sobol, Dmitri Goedkov en Jelena Roesakova tegen het licht worden gehouden. Sobol is in hongerstaking gegaan uit protest tegen de gang van zaken.

Onafhankelijke specialisten

Volgens de verkiezingswaarnemer zal het onderzoek worden gedaan door onafhankelijke specialisten, die de handtekeningen onder meer zullen vergelijken met paspoortgegevens.

De oppositie hoopt door de gemeenteraadsverkiezingen, die over een maand worden gehouden, voet aan de grond te krijgen in Moskou. In het verleden bleken kandidaten die door het Kremlin worden gesteund minder populair te zijn in de hoofdstad dan in andere steden.