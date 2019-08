Schaapherders nemen maatregelen tegen wolf: 'Je doet het liever niet'

De wolf is terug in Nederland; op de Veluwe is sinds enkele maanden een wolvenpaar gevestigd met drie kleine welpjes. De komst van het roofdier vormt een uitdaging voor schapenhouders. De afgelopen jaren zijn al tientallen schapen (dood)gebeten door wolven.

Daarom biedt de provincie Gelderland na de zomer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen waarmee preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Dat kunnen hekken zijn met elektrische bedrading, maar ook netten of honden.

Maar wachten op subsidie duurt voor sommigen te lang. Daphne van Zomeren is schaapherder in Nunspeet en heeft al een hek met elektrische draden geplaatst om haar schapen te kunnen beschermen. "Je doet het liever niet. Maar zoals het er nu uitziet, valt het niet op." De stroomdraden zullen de wolven ervan weerhouden onder het hek door te graven of eroverheen te springen.

Verwelkomen

Van Zomeren woont middenin het leefgebied van de wolf. Daarom heeft zij al maatregelen getroffen. "We hadden graag willen wachten op subsidie, want zo'n hek kost natuurlijk veel geld", vertelt de schaapsherder.

Ondanks de bedreiging die de wolf vormt voor de schapen, is het dier volgens Van Zomeren welkom in het gebied. "Zelf zijn we ook met natuurbeheer bezig. We proberen een positief beeld uit te dragen door zowel de schapen te beschermen als de wolf te verwelkomen."

